Заявление российского футболиста Дмитрия Тарасова о рукоприкладстве в отношениях вызвало бурную дискуссию в обществе. Позицию спортсмена прокомментировала популярная телеведущая Тина Канделаки.

Заявление российского футболиста Дмитрия Тарасова о рукоприкладстве в отношениях вызвало бурную дискуссию в обществе. Позицию спортсмена прокомментировала популярная телеведущая Тина Канделаки.Накануне Дмитрий Тарасов принял участие в шоу рэп-исполнителяT-Killah, где затронул тему насилия в семье. Футболист заявил, что допускает рукоприкладство в отношении женщин, которые ведут себя слишком эмоционально. В то же время он добавил, что никогда не поднимет руку на беременную.Телеведущая Тина Канделаки призналась, что высказывание Дмитрия Тарасова повергло ее в ступор. Журналистка в первый раз услышала о том, что при общении с мужчиной существуют "красные линии", преступив которые женщина может серьезно поплатиться."Я не сомневаюсь в том, что это сознательная позиция Дмитрия, как и тысяч других мужчин. Она и приводит к валу насильственных преступлений. Ведь если женщине можно, по выражению футболиста, "дать леща" и, очевидно, не понести за это никакого наказания, то и все остальное тоже можно", – написала она в своем Телеграм-канале.7 Ноя 2019 в 2:00 PSTЗнаменитость беспокоится, что юные поклонники футболиста могут посмотреть это интервью и позаимствовать его приемы общения с женщинами. "На выходе мы получим продолжение проблемы насилия, вместо ее искоренения. Честно: противно даже слышать такое", – продолжила свою мысль .Телеведущая отметила, что нет никаких красных линий, которые позволяют мужчинам распускать руки. Она призвала своих читателей уходить от абьюзеров и насильников и осуждать любые рассуждения на тему допустимости рукоприкладства. "Иначе мы никогда не разорвем этот порочный круг", – заключила она.