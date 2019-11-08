В руки журналистам попали любопытные документы из архива МВД.
Как оказалось, поющая телеведущая Ольга Бузова несколько раз вызывала полицию,
чтобы утихомирить тогда еще мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Узнав о том, что грязные подробности
его семейной жизни с теледивой стали достоянием общественности, футболист
рассмеялся.
В руки журналистам попали любопытные документы из архива МВД.
Как оказалось, поющая телеведущая Ольга Бузова несколько раз вызывала полицию,
чтобы утихомирить тогда еще мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Узнав о том, что грязные подробности
его семейной жизни с теледивой стали достоянием общественности, футболист
рассмеялся.
Сегодня, 8 ноября, стало известно, что участковый района Якиманка неоднократно приезжал на вызов в
квартиру Ольги и Дмитрия. Телеведущая сама звонила стражам порядка. "Муж
пьет, а потом меня бьет", – жаловалась знаменитость.
И действительно каждый раз сотрудник полиции заставал
футболиста в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии участкового
Тарасов всегда успокаивался. Бузовой предлагали заявить на супруга, но телеведущая
почему-то отказывалась. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце
2016 года.
Репортеры обратились за комментарием к представителям . Пиар-директор звезды Антон Богославский от комментариев воздержался.
Между тем Дмитрий Тарасов был более словоохотлив. "Че
за вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", – заявил
футболист. После спортсмен отметил, что без заявления нет доказательств того,
что избиение действительно было, сообщает телеграм-канал Mash.
29 Окт 2019 в 12:51 PDT
Добавим, на своей официальной страничке в
"Инстаграм" , не называя имен, объяснила, почему долго не
говорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне было
стыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете эту
правду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" –
заявила теледива.