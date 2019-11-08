В руки журналистам попали любопытные документы из архива МВД. Как оказалось, поющая телеведущая Ольга Бузова несколько раз вызывала полицию, чтобы утихомирить тогда еще мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Узнав о том, что грязные подробности его семейной жизни с теледивой стали достоянием общественности, футболист рассмеялся.

В руки журналистам попали любопытные документы из архива МВД.Как оказалось, поющая телеведущая Ольга Бузова несколько раз вызывала полицию,чтобы утихомирить тогда еще мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Узнав о том, что грязные подробностиего семейной жизни с теледивой стали достоянием общественности, футболистрассмеялся.Сегодня, 8 ноября, стало известно, что участковый района Якиманка неоднократно приезжал на вызов вквартиру Ольги и Дмитрия. Телеведущая сама звонила стражам порядка. "Мужпьет, а потом меня бьет", – жаловалась знаменитость.И действительно каждый раз сотрудник полиции заставалфутболиста в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии участковогоТарасов всегда успокаивался. Бузовой предлагали заявить на супруга, но телеведущаяпочему-то отказывалась. Отметим, что Ольга и Дмитрий оформили развод в конце2016 года.Репортеры обратились за комментарием к представителям . Пиар-директор звезды Антон Богославский от комментариев воздержался.Между тем Дмитрий Тарасов был более словоохотлив. "Чеза вопросы? Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Я посмеюсь", – заявилфутболист. После спортсмен отметил, что без заявления нет доказательств того,что избиение действительно было, сообщает телеграм-канал Mash.29 Окт 2019 в 12:51 PDTДобавим, на своей официальной страничке в"Инстаграм" , не называя имен, объяснила, почему долго неговорила о домашнем насилии. "Я молчала долгие годы, потому что мне былостыдно говорить об этом, мне было страшно! Но сейчас, когда вы знаете этуправду, мне легче! И больше я такого не позволю в своих отношениях!!!!" –заявила теледива.