Пьяный мужчина, похожий на многократного чемпиона мира по боевому самбо Александра Емельяненко, разгуливал по улицам города и фотографировался с людьми. В сети уже появилось видео с его участием.

Пьяный мужчина, похожий на многократного чемпиона мира по боевому самбо Александра Емельяненко, разгуливал по улицам города и фотографировался с людьми. В сети уже появилось видео с его участием.Пользователь социальной сети TikTok подтвердил, что это был пьяный Емельяненко. Однако актуальность данного видео еще не определена.Фанаты спортсмена начали беспокоиться из-за поведения спортсмена. Известно, что 29 ноября в Москве состоится поединок с участием Емельяненко и мировым тяжелоатлетом, пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.За несколько лет своей карьеры Александр уже несколько раз срывал поединки со своим участием. Виной срывов были и алкоголь, и даже неудачное падение с велосипеда.