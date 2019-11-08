С 13 по 15 ноября в Российском академическом молодежном театре в Москве соберутся более 40 специалистов из региональных ТЮЗов и театров стран СНГ (Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия), чтобы поучаствовать в VI Всероссийском семинаре по работе со зрителями.

С 13 по 15 ноября в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве соберутся более 40 специалистов из региональных ТЮЗов и театров стран СНГ (Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия), чтобы поучаствовать в VI Всероссийском семинаре по работе со зрителями.В день открытия РАМТ представит собравшимся свою систему работы со зрителями разных возрастов: "Семейный клуб", "Пресс-клуб", молодежный образовательный проект "ТЕАТР+", "Учительский клуб". А 15 ноября проведет для участников театральный квиз — командную интеллектуальную викторину.Также в программе презентации зрительских проектов театров-участников. Например, Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" расскажет об игровом проекте для школьников "Автономное погружение" и семейном проекте "Глобус: сфера впечатлений". А Челябинский молодежный театр поделится секретом, как превратить случайного зрителя в фаната театра с помощью спецпроектов к спектаклю.РАМТ ведет работу по методической поддержке ТЮЗов России с 2014 года. Ранее подобные семинары проходили на базе Новосибирского театра "Глобус", Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье", Казанского и Пермского ТЮЗов.