Пользователи сервиса Сбербанк онлайн сообщают о проблемах в его работе.

Пользователи сервиса "Сбербанк онлайн" сообщают о проблемах в его работе.Об этом информирует портал Downdetector.ru, который специализируется на мониторинге популярных интернет-сайтов.Отмечается, что сбой в функционировании "Сбербанк онлайн" произошел примерно с 16.00 мск. Сообщается, что более 75% пользователей не могут войти в приложение, а 15% жалуются на проблемы в работе всех сервисов банка.Сложности с доступом наблюдаются у жителей Москвы, Петербурга, Самары, Волгограда, Краснодара и ряда других российских городов.