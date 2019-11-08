Станки ТМХ-4000 с ЧПУ по технологии японской компании Takisawa будет производить Ковровский электромеханический завод

Госкорпорация Ростех в 2020 году начнет выпуск первых в России пятиосевых токарно-фрезерных цифровых обрабатывающих центров. Станки ТМХ-4000 с ЧПУ по технологии японской компании Takisawa будет производить Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Продукция будет поставляться заказчикам в РФ и странах Таможенного союза (ТС).КЭМЗ и Takisawa подписали контракт о совместном производстве, предполагающий сборку шести промышленных машин в Коврове к концу 2021 года. Первый станок будет собран уже в апреле 2020 года и представлен на выставке «Металлообработка-2020».«Переход на цифровое оборудование нового поколения позволяет существенно нарастить объемы высокотехнологичной гражданской продукции. Мы начинаем производить на КЭМЗ пятиосевые токарно-фрезерные обрабатывающие центры, аналоги которых до этого не выпускались в России. Один такой центр способен заменить несколько трехкоординатных станков и в разы сократить производственный цикл. Модель уже заинтересовала потенциальных покупателей – это производственные предприятия Ростеха, а также компании судостроительной и нефтеперерабатывающей отраслей», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.Уникальная промышленная машина оборудована системой, способной производить одновременную интерполяцию по 5 координатам. Она позволяет за одну установку без переналадки изготавливать сложные детали, в том числе комплектующие для самолетных двигателей, гидравлических узлов и атомных реакторов, с точностью обработки 5 микрон. На сегодняшний день во всем мире станки такого типа выпускают лишь семь предприятий."Станок ТМХ-4000 – представитель нового поколения многофункциональных обрабатывающих центров компании Takisawa, аккумулирующий её почти 100-летний опыт в области станкостроения. Машина позволяет осуществить комплексную автоматизацию производства за счёт использования различных систем и устройств, включая устройство автоматической смены инструмента (в магазине имеется до 120 видов инструмента), автоматизированный датчик контроля состояния инструмента, системы автоматической замены инструментальной оснастки, зажимных устройств и рабочих органов, многофункциональные загрузочные и разгрузочные устройства и транспортёр для готовых деталей, а также многое другое. Конструкция станка предусматривает снижение воздействия на окружающую среду и способствует энергосбережению», – прокомментировал старший советник президента компании Takisawa Шухэй Ошима.Takisawa и КЭМЗ сотрудничают с 2013 года. Предприятия совместно выпускают шесть моделей и более 30 модификаций станков, прошедших этапы локализации.АО КЭМЗ – современное, многопрофильное, многономенклатурное предприятие, основанное в 1898 году и специализирующееся на разработках и производстве продукции специального и гражданского назначения – электромеханических и гидравлических систем и компонентов, многофункциональных мини-погрузчиков, катков, гидрофицированных подъемных платформ прицепного и автомобильного базирования, тракторов второго тягового класса (под брендом ANT), а также токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработкой. Стратегический партнер государства, ведущее предприятие в области машиностроения. С 2009 года АО «КЭМЗ» входит в структуру Госкорпорации Ростех, в 2012 году включено в состав холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы».АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образован в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав ГК «Ростех».Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. ​​Пресс-служба Госкорпорации РостехТ: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 |