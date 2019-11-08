Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Аэрофлот, летевший из Ростова-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала неисправность механизации крыла, сообщает . На ..

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Ростова-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала неисправность механизации крыла, сообщает .На борту воздушного судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий. Пострадавших нет, уточняет "".