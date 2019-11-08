Сбербанк сегодня отмечает День рождения. 178 лет. И по традиции, банк проводит для своих клиентов Зеленый день - самый выгодный день в году.

Сбербанк сегодня отмечает День рождения. 178 лет. И по традиции, банк проводит для своих клиентов Зеленый день - самый выгодный день в году.О самых интересных предложениях рассказал и показал руководитель Владимирского отделения - Андрей Черкашин.На прямой связи - врач-консультант. К нему можно обратиться через приложение ДокДок. 11 и 12 ноября в честь Дня рождения Сбербанка ДокДок будет консультировать на выгодных условиях. И это только один из подарков, которые приготовили партнеры банка. В акции принимают участие более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг. Чтобы узнать обо всех - достаточно зарегистрироваться на до 10 ноября и получить промо-код. Активировать его можно будет 11 и 12 ноября - частным лицам, с 11 по 17 ноября - корпоративным клиентам.Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением Сберабанка: "Эта традиция возникла в прошлом году - первый раз провели Зелёный день. Примерно 2,5 миллиона человек в прошлом году воспользовались разными специальными акциями. В этом году мы существенно расширили те возможности, которые будем предлагать".Особой популярностью в эти дни пользуются потребительские кредиты по выгодным условиям от Сбербанка, новые бизнес-карты с повышенным кэшбеком и другие продукты с отличной скидкой.