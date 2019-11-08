Сбербанк и Sbercloud 8 ноября провели презентацию самого производительного отечественного суперкомпьютера Christofari. Он создан для решения задач искусственного интеллекта. Ресурсы инновационного компьютера будут максимально доступными для государственных организаций, бизнеса и научного сообщества.

Сбербанк и 8 ноября провели презентацию самого производительного отечественного суперкомпьютера Christofari. Он создан для решения задач искусственного интеллекта. Ресурсы инновационного компьютера будут максимально доступными для государственных организаций, бизнеса и научного сообщества.Презентация прошла на международной конференции AI Journey,посвященной искусственному интеллекту. На мероприятии присутствовали главаСбербанка Герман Греф и СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент,руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский.Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиентасберегательных касс России Николая Кристофари. Ресурсы инновационной разработкибудут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud, что даствозможность максимально удобно использовать алгоритмы искусственногоинтеллекта.Christofari позволит пользователям в рекордные сроки решатьзадачи обучения моделей, которые основаны на глубоких нейронных сетях. Этоповысит эффективность решения самых различных задач, включая обработкуестественного языка, оценку управления рисками, выявление мошенничества,создание чат-ботов и голосов помощников, компьютерное зрение.Суперкомпьютер можно использовать в государственных ибизнес-структурах, а также научно-исследовательских организациях, работающих вразличных сферах экономики – банки, телекоммуникация, медицина, ретейл ипрочее.Облачные технологии делают доступными высокопроизводительныемощности компьютера для работы с искусственным интеллектом. "Даженебольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромныевычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращиватьсобственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", -отметил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока"Технологии" Давид Рафаловский.Другая главная ценность – рекордная для нашей страныскорость обучения моделей и высокопроизводительных вычислений. При этомнекоторые из задач машинного обучения просто нельзя решить без значительныхвычислительных ресурсов, подчеркнул Рафаловский."Появление суперкомпьютера на российском ИТ-рынкеоткроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в областиAI", – подчеркнул он.Суперкомпьютер Christofari создан на основевысокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2 – это самая мощная в мире система длярешения задач искусственного интеллекта. Высокопроизводительные узлы оснащенывычислительными ускорителями Tesla V100. Мощности суперкомпьютера будутдоступны для пользователей с 12 декабря текущего года.