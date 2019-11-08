Сбербанк и Sbercloud 8 ноября провели презентацию самого производительного отечественного суперкомпьютера Christofari. Он создан для решения задач искусственного интеллекта. Ресурсы инновационного компьютера будут максимально доступными для государственных организаций, бизнеса и научного сообщества.
Сбербанк и 8 ноября провели презентацию самого производительного отечественного суперкомпьютера Christofari. Он создан для решения задач искусственного интеллекта. Ресурсы инновационного компьютера будут максимально доступными для государственных организаций, бизнеса и научного сообщества.
Презентация прошла на международной конференции AI Journey,
посвященной искусственному интеллекту. На мероприятии присутствовали глава
Сбербанка Герман Греф и СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент,
руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский.
Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента
сберегательных касс России Николая Кристофари. Ресурсы инновационной разработки
будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud, что даст
возможность максимально удобно использовать алгоритмы искусственного
интеллекта.
Christofari позволит пользователям в рекордные сроки решать
задачи обучения моделей, которые основаны на глубоких нейронных сетях. Это
повысит эффективность решения самых различных задач, включая обработку
естественного языка, оценку управления рисками, выявление мошенничества,
создание чат-ботов и голосов помощников, компьютерное зрение.
Суперкомпьютер можно использовать в государственных и
бизнес-структурах, а также научно-исследовательских организациях, работающих в
различных сферах экономики – банки, телекоммуникация, медицина, ретейл и
прочее.
Облачные технологии делают доступными высокопроизводительные
мощности компьютера для работы с искусственным интеллектом. "Даже
небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные
вычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращивать
собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов", -
отметил СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент, руководитель блока
"Технологии" Давид Рафаловский.
Другая главная ценность – рекордная для нашей страны
скорость обучения моделей и высокопроизводительных вычислений. При этом
некоторые из задач машинного обучения просто нельзя решить без значительных
вычислительных ресурсов, подчеркнул Рафаловский.
"Появление суперкомпьютера на российском ИТ-рынке
откроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в области
AI", – подчеркнул он.
Суперкомпьютер Christofari создан на основе
высокопроизводительных узлов NVIDIA DGX-2 – это самая мощная в мире система для
решения задач искусственного интеллекта. Высокопроизводительные узлы оснащены
вычислительными ускорителями Tesla V100. Мощности суперкомпьютера будут
доступны для пользователей с 12 декабря текущего года.