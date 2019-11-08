За него проголосовало большинство депутатов

8 ноября на заседании горсовета Суздаля Сергей Сахаров был переизбран на второй срок на должность сити-менеджера. За него проголосовали 9 человек, сообщает Зебра ТВ.Всего на должность претендовали три кандидата: Сергей Сахаров, Вероника Николаева и Евгений Карпов. По итогам заслушивания плана развития города, предпочтение было отдано Сахарову. Присутствующие отметили, что он умеет привлекать в город деньги, ведь бюджет Суздаля увеличился в 2 раза за последние годы.