В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Калгари Флэймз на льду домашней арены Scotiabank Saddledome обыграла команду Нью-Джерси Дэвилз со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" на льду домашней арены Scotiabank Saddledome обыграла команду "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0).У победителей встречи голами отметились Дерек Райан (24-я минута), Шон Монахан (30), Микаэль Баклунд (35), Ноа Ханифин (40) и Джонни Годро (51), а у гостей шайбы забросили Джек Хьюз (16) и российский форвард Никита Гусев (26)."Калгари" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 22 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Нью-Джерси" расположился на 14-й строчке на Востоке, имея в активе 12 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Флэймз" в воскресенье, 10 ноября, примет "Сент-Луис", а "Дэвилз" днем ранее на выезде сыграет с "Эдмонтоном".