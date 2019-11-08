Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников обнаженными снимками. Она продемонстрировала свои соблазнительные формы и посоветовала своим фолловерам несколько бутиков, где можно закупиться шикарным нижним бельем.

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова порадовала поклонников обнаженными снимками. Она продемонстрировала свои соблазнительные формы и посоветовала своим фолловерам несколько бутиков, где можно закупиться шикарным нижним бельем.Новая публикация звезды не оставила ее поклонников равнодушными. За многочисленными комплиментами о потрясающей внешности Анфисы, спрятались также непристойные предложения и просьбы публиковать такие снимки чаще."Шлепать и гладить... Шлепать и гладить", – прокомментировал подписчик ведущей.Девушки же, воодушевленные примером Чеховой, стали спрашивать о том, где еще она покупает себе такие красивые вещи. Многие из поклонниц отметили также, что перестают стесняться своего тела, глядя на смелые фотографии звезды."Спасибо за вашу роскошность! 🌹Я иногда стесняюсь своих " несовершенств" , а глядя на вас понимаю@, что это достоинства ! А не минусы 😍😍😍", – написала одна из поклонниц Анфисы.7 Ноя 2019 в 12:28 PSTКстати, звезда абсолютно не стесняется отвечать своим подписчикам. Например на вопрос о том, как же она так удачно находит ракурсы, что ее ноги кажутся бесконечными, знаменитость ответила, что этот опыт она нарабатывала годами.