Сирота из Челябинской области получила квартиру с непогашенной задолженностью за услуги ЖКХ.

Квартиру девушка получила год назад, и с того момента ей приходят квитанции с требованием погасить долги предыдущих собственников. Задолженность составляет 17 тысяч рублей, пишет Znak.com.Сирота обращалась в прокуратуру и органы опеки и даже писала письмо президенту. Власти сообщили девушке, что на ней долгов нет – задолженность относится к другим людям, и этот вопрос должны решать управляющая компания и ресурсоснабжающие организации.