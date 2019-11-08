В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент вторжения группы вооруженных людей с закрытыми балаклавами лицами в студию украинского телеканала Прямой в тот момент, когда там в прямом эфире шел марафон Атака на свободу слова. Ведущая программы 60 минут на телеканале Россия 1 Ольга Скабеева бурно отреагировала на произошедшее.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент вторжения группы вооруженных людей с закрытыми балаклавами лицами в студию украинского телеканала "Прямой" в тот момент, когда там в прямом эфире шел марафон "Атака на свободу слова". Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева бурно отреагировала на произошедшее.Зрители канала "Прямой" стали свидетелями страшной, но учитывая украинские реалии, вполне ожидаемую картину – в студию во время прямого эфира ворвались вооруженные люди. Крики, стрельба, упавший на пол ведущий и гости программы, в ужасе прячущиеся под креслами и уже прощающиеся с жизнями – продлилось все это не долго.Довольно быстро журналисты перестали пытаться скрыть улыбки на лицах, а "вооруженные захватчики" сделали селфи с ведущими, поблагодарили их и удалились восвояси. Ну а "главный герой", разыгравший сперва тяжело раненого, а затем задобривший стрелков совместным фото, еще и посмеялся над теми, кто принял происходящее за чистую монету.На своей странице в "Телеграм" Ольга Скабеева бурно отреагировала на увиденное. "В прямой эфир порошенковского телеканала врываются люди в масках, открывают стрельбу... А потом выясняется, что это шутка такая. На тему обысков, которые прошли в квартире владельца канала. С ума посходили!", – констатировала она."Но с точки зрения постановки диагноза – прямо эпохальное видео", – добавила Скабеева. С этим тезисом журналистки действительно трудно спорить. Короткий ролик наглядно демонстрирует сразу несколько главных проблем Украины. Большое число неучтенного оружия на руках у населения, нападки на свободу слова, но что самое страшное – полная невосприимчивость журналистов, политиков и экспертов к страхам и желаниям простых людей.