Советский и российский филолог Гасан Гусейнов отказался приносить извинения за слова о клоачном и убогом русском языке даже после того, как его призвали одуматься в комиссии по этике Высшей школы экономики. Известный ведущий Владимир Соловьев на своей странице в Телеграм разнес позицию профессора.

Советский и российский филолог Гасан Гусейнов отказался приносить извинения за слова о "клоачном" и "убогом" русском языке даже после того, как его призвали одуматься в комиссии по этике Высшей школы экономики. Известный ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" разнес позицию профессора.Сообщение профессора ВШЭ Гасана Гусейнова на его странице в "Фейсбук", в котором он начал с рассуждений, дескать, нет ничего страшного в том, что русских людей на Украине заставляют учить неродной для них украинский, а закончил тем, что сам русский язык – "убогий" и "клоачный", разделило российское общество на две части. Кто-то не заметил в заявлении филолога ничего крамольного, а кто-то нашел повод оскорбиться.Руководство университета, судя по всему, пришло к выводу, что подобная репутация вряд ли пойдет на пользу их заведению, поэтому комиссия по этике ВШЭ рекомендовала Гасану Гусейнову извиниться. Тот поступать по совету своих коллег отказался.В ведущий Владимир Соловьев на своей странице в "Телеграм" заметил, что дело кроется не в отношении филолога к русскому языку. "Гусейнов осознанно и многократно высказывал своё отношение как к народу так и стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", – отметил журналист.Даже если профессор ВШЭ скажет необходимые слова, то вряд ли он действительно изменит свою точку зрения. О степени профессионализма Гасана Гусейнова Владимир Соловьев предложил судить его коллегам. В любом случае, это не может быть аргументом для того, чтобы точку зрения филолога на этот вопрос всерьез воспринимали за пределами его академической среды."В кругу людей "с прекрасными лицами" уже давно стало хорошим тоном, получая бюджетные деньги, хаять страну и народ.Удивленно смотреть на возмущение людей и цедить через губу о "мужланах, душащих свободу слова", – объяснил ведущий.Материал дополняется.