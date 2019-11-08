Приставы могут взыскать с Леонида Ярмольника около 833 тысячи рублей. Такую крупную сумму артист должен выплатить Федеральной службе охраны за ремонт поврежденного в ДТП автомобиля, ..

Приставы могут взыскать с Леонида Ярмольника около 833 тысячи рублей. Такую крупную сумму артист должен выплатить Федеральной службе охраны за ремонт поврежденного в ДТП автомобиля, сообщает агентство "Москва".Напомним, в середине октября 2016 года на Кутузовском проспекте произошла авария с участием четырех машин. Один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежал ФСО. Виновником инцидента был признан Леонид Ярмольник, передает телеканал "".