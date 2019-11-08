Потерпевший рассказал, что неизвестный предложил ему помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына за денежное вознаграждение...

«Сотрудники полиции Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило обращение 59-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что неизвестный предложил ему помощь в трудоустройстве на службу в органы внутренних дел его сына за денежное вознаграждение. Заявитель перечислил ему на банковский счет более 60 тысяч рублей, однако мужчина скрылся, не выполнив обязательств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания на Дербеневской улице. Им оказался 45-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние.Установлено, что злоумышленник в форменном оборудовании подсел в одном из заведений к потерпевшему. В беседе он предложил трудоустроить сына заявителя на службу в полицию. Как выяснилось, мужчина никогда не работал в правоохранительных органах и не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Форменное обмундирование изъято.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56