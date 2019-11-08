Уроженка Лакинска Вера Муратова завоевала две серебряные медали VI международного инклюзивного турнира по жиму лежа «Кубок чемпионов».

Уроженка Лакинска Вера Муратова завоевала две серебряные медали VI международного инклюзивного турнира по жиму лежа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьев. Соревнования проходили в Ханты-Мансийском автономном округе. Сообщает департамент спорта.Муратова, выступавшая в весовой категории «До 79 кг», показала результат 140 кг и заняла второе место. Кроме того, Вера стала второй в абсолютном зачете.Турнир объединил самых сильных атлетов из девяти стран мира: России, Венгрии, Египта, Казахстана, Нигерии, ОАЭ, Финляндии, Франции и Швеции. Напомним, международный инклюзивный пауэрлифтинговый «Кубок чемпионов» уникален тем, что здесь наравне с чемпионами Европы и мира по жиму лежа соревнуются лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы. Проект появился в 2013 году. В 2018 году соревнованиям присвоили международный статус. Победителя традиционно определяют по формуле Уилкса, выявляющей соотношение между массой тела атлета и поднятым им весом.Вера Муратова участвовала в соревнованиях и в 2018 году. Тогда лакинская спортсменка выступала в весовой категории «82 кг». С результатом 132 кг Муратова так же, как и в этом году, заняла второе место.