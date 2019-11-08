18-летний учащийся напал на пожилую женщину, стал вырывать у нее сумку.

18-летний учащийся напал на пожилую женщину, стал вырывать у нее сумку. Потерпевшая защищалась, но молодой человек не оставлял попыток завладеть сумкой, и, усилив напор, сломал женщине руку.Отобрав у потерпевшей имущество, он бросился убегать, но по дороге его остановили двое прохожих. После выяснения обстоятельств произошедшего, похищенное имущество вернули пенсионерке.Пострадавшая, получившая сложный перелом плечевой кости, проходила длительное лечение.Свое противоправное поведение молодой человек объяснил тем, что нуждался в деньгах, поскольку погашал долг родственнице, у которой снял с карты 110 тысяч рублей.Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафа в размере 20 тысяч рублей.За потерпевшей оставлено право взыскания с осужденного морального и материального ущерба, сообщает Следственный комитет области