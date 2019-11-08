Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок в колонии для отца полковника Дмитрия Захарченко за аферу с фиктивным трудоустройством и растратой денег банка. Теперь вместо четырех лет в колонии Виктор Захарченко проведет три года девять месяцев.

Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок в колонии для отца полковника Дмитрия Захарченко за аферу с фиктивным трудоустройством и растратой денег банка. Таким образом, приговор Мещанского суда Москвы был изменен.Теперь вместо четырех лет в колонии Виктор Захарченко проведет три года девять месяцев, передает РИА Новости.Также был смягчен приговор и другому фигуранту дела – экс-главе банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину. Вместо 4,5 года колонии ему назначили 4 года. Именно Корьевкин фиктивно устроил Захарченко-старшего на работу с зарплатой около 150 тысяч рублей в месяц.Также суд оштрафовал Захарченко и Корьевкина на 800 и 900 тысяч рублей.В июне бывший сотрудник антикоррупционного глава МВД РФ Дмитрий Захарченко приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Он прославился тем, что при обыске у него нашли наличные в разной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей. Правда, этот рекорд уже побит: у полковника Кирилла Черкалина и его подельников изъяли 12 миллиардов рублей.