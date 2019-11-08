Экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил оправдаться перед публикой и остановить травлю. Он заверил, что его слова про избиение женщин были вырваны из контекста.

Экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов решил оправдаться перед публикой и остановить травлю. Он заверил, что его слова про избиение женщин были вырваны из контекста.По данным , ранее спортсмен заявил, что готов "дать леща" женщине, если она переступит в отношениях некую "красную линию". Однако позже, он назвал их "шуткой".Тарасов рассказал, что знает о травле в сети после его высказывания. Он заявил, что оно основано на видео, которое СМИ выгодно вырвали из контекста."Мой отец сказал мне, что я остался единственным защитником и опорой для своей семьи, поэтому иного предназначения мужчины в жизни женщины я не представляю. У мужчин есть правило не трогать кого-либо слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?" – поделился он с телеведущей Тиной Канделаки.Публикация от (@dniru) 16 Дек 2018 в 5:42 PST