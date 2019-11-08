Певица рассказала, как после бурной ночи в баре мужу Сергею
Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, пришлось тащить ее домой. Наташа Королева тогда очень пожалела, что
позволила себе выпить лишнего.
Певица рассказала, как после бурной ночи в баре мужу Сергею
Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, пришлось тащить ее домой. Наташа Королева тогда очень пожалела, что
позволила себе выпить лишнего.
По словам вокалистки, к алкоголю она равнодушна и относит
себя к категории непьющих людей. Но как-то раз из-за горячительных напитков с
ней случился очень "яркий" инцидент.
"В каком-то клубе мы хорошо сидели. А дай-ка я текилы
врежу. Там текилы я врезала пару рюмок. Не знаю, что там было, но Серега
вовремя сориентировался. Он понял, что сейчас наступит тот момент, когда надо
срочно девушку забрать", – вспомнила в ютуб-шоу "Пятница с
Региной".
Королева отметила, что супруг удивительным образом успел
довести ее домой до того, как ей стало плохо. Сергей в буквальном смысле нес
Наталью на руках.
"И когда я была в поцелуях с этим любимым белым другом, а
он надо мной стоял с чашкой воды, я говорила: "Боже, я никогда этого не
делала, я больше никогда в жизни…". А он мне на это ответил: "Ну-ну, знаешь, сколько
я слышал этого в своей жизни", – засмеялась звезда.
8 Ноя 2019 в 3:34 PST
добавил, что с некоторых пор не дает
невыполнимых обещаний. "Это сиюминутная слабость", – пошутил артист.