Певица рассказала, как после бурной ночи в баре мужу Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, пришлось тащить ее домой. Наташа Королева тогда очень пожалела, что позволила себе выпить лишнего.

Певица рассказала, как после бурной ночи в баре мужу СергеюГлушко, более известному под псевдонимом Тарзан, пришлось тащить ее домой. Наташа Королева тогда очень пожалела, чтопозволила себе выпить лишнего.По словам вокалистки, к алкоголю она равнодушна и относитсебя к категории непьющих людей. Но как-то раз из-за горячительных напитков сней случился очень "яркий" инцидент."В каком-то клубе мы хорошо сидели. А дай-ка я текилыврежу. Там текилы я врезала пару рюмок. Не знаю, что там было, но Серегавовремя сориентировался. Он понял, что сейчас наступит тот момент, когда надосрочно девушку забрать", – вспомнила в ютуб-шоу "Пятница сРегиной".Королева отметила, что супруг удивительным образом успелдовести ее домой до того, как ей стало плохо. Сергей в буквальном смысле несНаталью на руках."И когда я была в поцелуях с этим любимым белым другом, аон надо мной стоял с чашкой воды, я говорила: "Боже, я никогда этого неделала, я больше никогда в жизни…". А он мне на это ответил: "Ну-ну, знаешь, сколькоя слышал этого в своей жизни", – засмеялась звезда.8 Ноя 2019 в 3:34 PSTдобавил, что с некоторых пор не даетневыполнимых обещаний. "Это сиюминутная слабость", – пошутил артист.