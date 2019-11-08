Дискуссию в студии телеканала Прямой прервали люди в масках и с автоматами. В результате нападения был убит ведущий.

Дискуссию в студии телеканала "Прямой" прервали люди в масках и с автоматами. В результате нападения был "убит" ведущий.По данным "", напуганные зрители в зале спрятались за креслами, и только когда вооруженные люди сделали селфи с ведущими, гости ток-шоу поняли, что их разыграли. Этот перформанс журналисты устроили в знак протеста.Злоумышленники символизировали действия власти. Журналисты и гости – общественность, у которой хотят отнять право на свободу слова.Стало известно, что этот канал находится под патронатом Петра Порошенко, который сам неоднократно грозил лишить лицензий другие украинские телекомпании пока был президентом. Самого экс-главу Украины следователи подозревают в неуплате налогов от сделки, связанной с покупкой этой телекомпании.