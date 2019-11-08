Дискуссию в студии телеканала Прямой прервали люди в масках и с автоматами. В результате нападения был убит ведущий.
Дискуссию в студии телеканала "Прямой" прервали люди в масках и с автоматами. В результате нападения был "убит" ведущий.
По данным "", напуганные зрители в зале спрятались за креслами, и только когда вооруженные люди сделали селфи с ведущими, гости ток-шоу поняли, что их разыграли. Этот перформанс журналисты устроили в знак протеста.
Злоумышленники символизировали действия власти. Журналисты и гости – общественность, у которой хотят отнять право на свободу слова.
Стало известно, что этот канал находится под патронатом Петра Порошенко, который сам неоднократно грозил лишить лицензий другие украинские телекомпании пока был президентом. Самого экс-главу Украины следователи подозревают в неуплате налогов от сделки, связанной с покупкой этой телекомпании.