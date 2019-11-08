Несмотря на последние новости и слова украинских политиков о разведении сил вдоль линии соприкосновения, Киев, судя по всему, готовится устроить новую бойню в Донбассе. При этом украинская сторона бесхитростно попытается свалить вину за произошедшее на Россию.

Несмотря на последние новости и слова украинских политиков о разведении сил вдоль линии соприкосновения, Киев, судя по всему, готовится устроить новую бойню в Донбассе. При этом украинская сторона бесхитростно попытается свалить вину за произошедшее на Россию.С неожиданным по степени своей откровенности заявлением выступил заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе Богдан Бондар. Судя по его словам, жителям региона следует готовиться к очередной инспирированной Киевом кровавой провокации.Примечательно, что украинский военный проговорился не только про подготовку к диверсии, но и про то, на кого Киев надеется свалить всю вину. "Ну и, соответственно, в случае срыва, вся ответственность будет возложена на российскую сторону", – объяснил он.На откровения Богдана Бондара обратила внимание ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. "Теперь хоть понятно, зачем все затеяли", – цитирует "" журналистку.Напомним, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с неожиданным сопротивлением со стороны радикально настроенных националистов после того, как у него появилась возможность реально прекратить вооруженное противостояние в Донбассе. Дело обернулось не только массовыми протестами в Киеве, но и откровенным саботажем у линии фронта.Материал дополняется.