Не секрет, что даже голливудским звездам порой бывает плохо и одиноко. Дженнифер Энистон поделилась переживаниями с журналистами.

Не секрет, что даже голливудским звездам порой бывает плохо и одиноко. Дженнифер Энистон поделилась переживаниями с журналистами.Знаменитая актриса гастролирует по Америке вместе с такой же популярной подругой Риз Уизерспун. Звезды телеэкранов представили на премьере в Нью-Йорке новую работу – сериал "Утреннее шоу", а теперь путешествуют и дают интервью в рамках промо-тура.В одной из бесед с представителями СМИ Энистон призналась, что порой ей не хватает человеческого общения. Она часто чувствует себя изолированной от окружающего мира и нуждается в поддержке семьи и близких."Дом для меня удобное и безопасное место. Но если я остаюсь домаслишком долго, то оказываюсь в изоляции и теряю связь с реальным миром итем, что там происходит. Это связано и с моей героиней Алекс. Онакак-то потеряла эту связь и пытается пережить то, что происходит с ней, сее ребенком, с отношениями, понимаете?" – слова знаменитости издание Hello.Стоит отметить, что в своей новой работе Уизерспун и Энистон исполнили главные роли. Сериал "Утреннее шоу", снятый по мотивам знаменитой передачи Good Morning America, расскажет о непростой работе тележурналистов. Главные героини попытаются найти справедливость после того, как их коллегу уволили из-за обвинений в домогательствах.