На северо-востоке сирийского города Камышли на маршрут вышел третий совместный российско-турецкий патруль. Как сообщили в российском Минобороны, общая протяженность маршрута превысит 100 километров. Он пройдет через несколько крупных населенных пунктов. В миссии будет задействованы бронированные автомобили Тайфун, Тигр, а также БТР-80.

На северо-востоке сирийского города Камышли на маршрут вышел третий совместный российско-турецкий патруль. Как сообщили в российском Минобороны, общая протяженность маршрута превысит 100 километров. Он пройдет через несколько крупных населенных пунктов. В миссии будет задействованы бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр", а также БТР-80. Контролировать движение колонны будут при помощи беспилотников "Орлан-10".Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным Россией и Турцией меморандумом, напоминает телеканал "Россия 24".Новый маршрут патрулирования начинается от пункта таможенного перехода Дейру-Нага. Далее маршрут идет вдоль сирийско-турецкой границы на восток и проходит через несколько крупных населенных пунктов. Турецкая погранслужба использует при патрулировании бронеавтомобили Kirpi. В патруле четыре бронированные машины и по 24 военнослужащих от каждой из сторон. Протяженность третьего маршрута патрулирования между Камышлы и Дериком на востоке от Евфрата превышает 100 километров.Россия и Турция в Сочи 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. Он состоит из 10 пунктов. По этому соглашению подразделения российской военной полиции и сирийских пограничников были введены на границу зоны проведения турецкой военной операции "Источник мира". Они содействовали выводу курдских вооруженных отрядов за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией. Отвод курдских подразделений был завершен досрочно, после чего началось совместное российско-турецкое патрулирование. Оно проходит с частотой два раза в неделю. Одной из главных проблем патрулирования было разве что отсутствие дорог, обозначенных на военных картах.