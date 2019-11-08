По словам Виктории Бони, у нее огромная армия недоброжелателей.
Не так давно звезду одолевала группа женщин, которая собирала компромат на
телеведущую и следила за ее родственниками. Пострадал даже новый возлюбленный звезды.
По словам Виктории Бони, у нее огромная армия недоброжелателей.
Не так давно звезду одолевала группа женщин, которая собирала компромат на
телеведущую и следила за ее родственниками. Пострадал даже новый возлюбленный звезды.
По словам Бони, она уже не обращает внимания, когда
оскорбляют ее лично. На выпады завистников у телеведущей иммунитет. Однако,
когда дело касается ее семьи, начинается другой разговор.
"Вот за это я накажу, вот за это я разорву на куски, на
части, того, кто приблизится к моему алтарю – к моей семье. Когда будут трогать
моих родных и близких, конечно, я буду их защищать", – заявила телеведущая.
Виктория сообщила также, что у нее ушло много времени, чтобы
выяснить, кто следит за ней и ее дочерью. Оказалось, что одна из злопыхательниц, – это русская девушка легкого поведения. Вторая
преследовательница тоже из России, ей 60 лет. Она работала на Каннском
фестивале охранником.
Более того, одна из недоброжелательниц, сфотографировав Боню
с другом, пытаясь разрушить ее отношения с возлюбленным. "У меня молодой
человек, серьезные отношения. Он меня не пускает никуда. Я не могу пойти с
мужчинами, даже если они мои друзья, посидеть поужинать. А здесь он знает, я
познакомила с близкими своими друзьями", – рассказала знаменитость.
4 Ноя 2019 в 11:15 PST
Виктория отметила, что понимает зависть этих женщин. "Я сама
бы была такой же ограниченной как они, если бы жила такой жизнью, как живут они.
А они просто в этом форуме годами сидят", – отметила в эфире
ютуб-шоу "Ходят Слухи".
Телеведущая также поведала, что нового возлюбленного никому
не показывает. Отношениями звезда "торговать" не хочет. Поэтому, когда она уезжает
с избранником отдыхать, недоброжелатели начинают приписывать ей занятие
эскортом.
"У меня молодой муж. Без пяти минут муж. Молодой, красивый
парень. Я хорошо зарабатываю, у меня свой бизнес", – поделилась .