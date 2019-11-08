По словам Виктории Бони, у нее огромная армия недоброжелателей. Не так давно звезду одолевала группа женщин, которая собирала компромат на телеведущую и следила за ее родственниками. Пострадал даже новый возлюбленный звезды.

По словам Виктории Бони, у нее огромная армия недоброжелателей.Не так давно звезду одолевала группа женщин, которая собирала компромат нателеведущую и следила за ее родственниками. Пострадал даже новый возлюбленный звезды.По словам Бони, она уже не обращает внимания, когдаоскорбляют ее лично. На выпады завистников у телеведущей иммунитет. Однако,когда дело касается ее семьи, начинается другой разговор."Вот за это я накажу, вот за это я разорву на куски, начасти, того, кто приблизится к моему алтарю – к моей семье. Когда будут трогатьмоих родных и близких, конечно, я буду их защищать", – заявила телеведущая.Виктория сообщила также, что у нее ушло много времени, чтобывыяснить, кто следит за ней и ее дочерью. Оказалось, что одна из злопыхательниц, – это русская девушка легкого поведения. Втораяпреследовательница тоже из России, ей 60 лет. Она работала на Каннскомфестивале охранником.Более того, одна из недоброжелательниц, сфотографировав Бонюс другом, пытаясь разрушить ее отношения с возлюбленным. "У меня молодойчеловек, серьезные отношения. Он меня не пускает никуда. Я не могу пойти смужчинами, даже если они мои друзья, посидеть поужинать. А здесь он знает, япознакомила с близкими своими друзьями", – рассказала знаменитость.4 Ноя 2019 в 11:15 PSTВиктория отметила, что понимает зависть этих женщин. "Я самабы была такой же ограниченной как они, если бы жила такой жизнью, как живут они.А они просто в этом форуме годами сидят", – отметила в эфиреютуб-шоу "Ходят Слухи".Телеведущая также поведала, что нового возлюбленного никомуне показывает. Отношениями звезда "торговать" не хочет. Поэтому, когда она уезжаетс избранником отдыхать, недоброжелатели начинают приписывать ей занятиеэскортом."У меня молодой муж. Без пяти минут муж. Молодой, красивыйпарень. Я хорошо зарабатываю, у меня свой бизнес", – поделилась .