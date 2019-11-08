Раз в год перед концертами Ольга Бузова встречается с ведущим шоу Ночной контакт Стасом Ярушиным. В очередной программе были затронуты темы любви к себе, замужества и творчества.

Раз в год перед концертами Ольга Бузова встречается с ведущим шоу "Ночной контакт" Стасом Ярушиным. В очередной программе были затронуты темы любви к себе, замужества и творчества.По данным , звезда посетовала на навязчивое желание общественности поскорее выдать ее замуж. Вот только предыдущий брак певицы оказался не только скандальным, но и довольно унизительным, по ее словам.Однако тяжелая тема не помешала Бузовой рассказать о любви к себе и продемонстрировать ведущему декольте. А затем девушка заявила, что у нее "просто шикарная задница"."Вот она я 😈 В гостях у @yarushinstanislav в программе "Ночной контакт", который вы можете увидеть уже сегодня в официальной группе программы в VK 🥳😍 Помню(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)как одна из первых открывала это шоу, и тогда мой выпуск побил рекорд по количеству просмотров 🤤😘 Предлагаю в этот раз повторить 🥳💎 Ведь в шоу будет столько всего... а в конце вас ждет мое выступление с песней #ВотОнаЯ ❤😍 Ссылка на шоу в моих сторис 😻🙏🏻", – написала певица под свои постом в "Инстаграме".