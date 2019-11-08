Неизвестные забрались в дом к 76-летней жительницы американского штата Нью-Джерси и совершили грабеж. Среди прочих вещей из жилища исчезла шкатулка, в которой американка хранила прах своего ..

Неизвестные забрались в дом к 76-летней жительницы американского штата Нью-Джерси и совершили грабеж. Среди прочих вещей из жилища исчезла шкатулка, в которой американка хранила прах своего мужа, умершего в 2011 году от рака.По данным сайта, пенсионерка надеялась, что после смерти ее прах смешают с прахом супруга. Из-за случившегося пострадавшая пребывает в смятении и даже не хочет находиться дома.