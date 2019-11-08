Тюменцу Рамилю Шамсутдинову, устроившему расстрел в воинской части под Читой, активно пишут письма незнакомые девушки. Все послания опубликованы в социальных сетях. Как передает , все ..

Тюменцу Рамилю Шамсутдинову, устроившему расстрел в воинской части под Читой, активно пишут письма незнакомые девушки. Все послания опубликованы в социальных сетях.Как передает , все девушки также благодарят отца Шамсутдинова Салима за воспитание сына. Поклонницы уверены, что парень поступил как настоящий мужчина и сделал правильный выбор, поступив именно так.В октябре военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, еще два человека были ранены. Позже он объяснил свои действия тем, что над ним постоянно издевались, и он боялся изнасилования, передает.