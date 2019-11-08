Сегодня во Владимире в Доме Дружбы состоялось учредительное собрание регионального отделения Всероссийского Общества русской словесности.

Сегодня во Владимире в Доме Дружбы состоялось учредительное собрание регионального отделения Всероссийского "Общества русской словесности". Общество организовано в 2016 году. Его инициаторы - политики, ученые, писатели, преподаватели ведущих российских вузов, представители духовенства. А председатель - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Члены общества ставят перед собой задачу привить согражданам, особенно детям и молодежи, любовь к чтению, классической русской литературе, к богатым духовным традициям. Председателем Владимирского отделения "Общества русской словесности" избран митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, председатель регионального отделения "Общества российской словесности": «Это общий язык нашего народа. Он и в Конституции закреплен как язык общения внутри страны и также мы знаем, что новое в нашей жизни, оно вводит новые слова и обороты речи. И конечно, задачи общественности, не только профессионалов - сохранение русского языка».Вера Куликова, Андрей Синягин