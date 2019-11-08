Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777 рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли.

Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777 рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли.Чем больше продвигается расследование дела о катастрофе MH17, тем больше экспертное сообщество и простых людей готовят к неожиданному выводу следователей. Если раньше страны Запада в один голос и совершенно без доказательств обвиняли Россию, то теперь многие оговариваются, что стоит внимательнее присмотреться к роли Украины в произошедшей трагедии.Впрочем, есть и упертые эксперты, которых даже неопровержимые улики непричастности российской стороны не заставят перестать распространять ложь. К их числу многие относят британскую организацию Bellingcat. Они дошли до того, что заявили, будто за атакой на пассажирский борт якобы стоят офицеры ГРУ.Доверчивому читателю британские умельцы назвали имя двух таких "разведчиков". По их словам, после произошедшего те скрываются в Крыму по поддельным паспортам. С большим воодушевлением этот информационный вброс подхватили украинские СМИ, передает "".Материал дополняется.