Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли.

Эксперты-любители из британской организации Bellingcat выступили с очередным заявлением по поводу расследования катастрофы пассажирского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение в Донбассе. Виноватой они в очередной раз назначили Россию. Украинские СМИ пройти мимо такого новостного повода не смогли.Чем больше продвигается расследование дела о катастрофе MH17, тем больше экспертное сообщество и простых людей готовят к неожиданному выводу следователей. Если раньше страны Запада в один голос и совершенно без доказательств обвиняли Россию, то теперь многие оговариваются, что стоит внимательнее присмотреться к роли Украины в произошедшей трагедии.Впрочем, есть и упертые эксперты, которых даже неопровержимые улики непричастности российской стороны не заставят перестать распространять ложь. К их числу многие относят британскую организацию Bellingcat. Они дошли до того, что заявили, будто за атакой на пассажирский борт якобы стоят офицеры ГРУ.Доверчивому читателю британские умельцы назвали имя двух таких "разведчиков". По их словам, после произошедшего те скрываются в Крыму по поддельным паспортам. С большим воодушевлением этот информационный вброс подхватили украинские СМИ, передает "".Парламент Нидерландов одобрил расследование о роли Киева в деле крушения MH17: Почему Укр не закрыла "небо"?Еще бы узнать,кому выгодно было задерживать это расследование,ведь нидерлСовбез в 2015 указывал,что лайнер при"закрытом небе" полетел бы по другому маршруту и не был сбит— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283)Отметим, ранее Bellingcat уже публиковали свои "разоблачающие" расследования, в том числе и касающиеся расследования . Зачастую практически сразу эксперты указывали на явную ложь и манипуляции в их заявлениях.Напомним, что пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию.