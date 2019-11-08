Знаменитый французский модельер Патрик-Луи Виттон скончался в возрасте 68 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба торгового дома Louis Vuitton, передает . Причина смерти не ..

Знаменитый французский модельер Патрик-Луи Виттон скончался в возрасте 68 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба торгового дома Louis Vuitton, передает . Причина смерти не раскрывается.Напомним, Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя французского дома моды. Он присоединился к работеLouis Vuittonв 1973 году. Дизайнер "всю жизнь занимался творчеством и совершенствовал свое мастерство", сообщает телеканал "".