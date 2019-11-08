Андрей Григорьев-Аполлонов в эфире YouTube-шоу Без марафета, которое ведет телеведущая Дана Борисова, поговорил ответил на актуальные вопросы и опроверг разные слухи. Кроме того, он поделился своими переживаниями.

Андрей Григорьев-Аполлонов в эфире YouTube-шоу "Без марафета", которое ведет телеведущая Дана Борисова, поговорил ответил на актуальные вопросы и опроверг разные слухи. Кроме того, он поделился своими переживаниями.Как передает , Борисова заметила, что музыканта, который, кстати, сам не может бросить курить уже много лет, часто обвиняют еще в одной зависимости. Якобы он очень часто выпивает.Григорьев-Аполлонов не стал скрывать, что он порой любит выпить. При этом на сцену пьяным он не выходит.Дана также затронула тему потерь. Вспомнила о музыканте Олеге Яковлеве и заодно о смерти сестры рыжего "Иванушки".Как сказал певец, трагическая новость застала его в Германии на гастролях."Позвонили – сказали. Я упал на землю и лежал полчаса в истерике. Когда Юля умерла, помню, было очень жестко… Перекурила. Никотиновая зависимость. Курила-курила, а у нее легкие, астма", – заявил Григорьев-Аполлонов.