Пара лишних килограммов стала причиной, по которой пассажира по имени Виктор не пустили на борт самолета в Шереметьеве. Кот, который вместе с хозяином возвращался домой во Владивосток, не прошел контрольное взвешивание.

Пара лишних килограммов стала причиной, по которой пассажира по имени Виктор не пустили на борт самолета в Шереметьеве. Кот, который вместе с хозяином возвращался домой во Владивосток, не прошел контрольное взвешивание. Весы показали: Виктор не укладывается в нормативы и чтобы продолжить путь в салоне самолета должен срочно похудеть. Сотрудники авиакомпании предложили Виктору место в багаже, но его владелец поступить так с товарищем не мог. Он решился на отчаянный шаг и на время подменил кота.- Сделали замену кота на взвешивании, и дальше полетел мой кот после того, как взвесили кота более малой массы.Лететь друзьям пришлось уже другим рейсом — зато вместе. Но перед следующим путешествием хозяину все же придется посадить Виктора на строгую диету.