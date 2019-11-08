Известный композитор Юрий Маркелов умер на 70-м году жизни в своей квартире на Страстном бульваре в столице. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на собеседника. Причина смерти не ..

Известный композитор Юрий Маркелов умер на 70-м году жизни в своей квартире на Страстном бульваре в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собеседника. Причина смерти не уточняется.Юрий Маркелов писал камерно-симфонические произведения. Его композиции звучат в таких фильмах, как "Портрет", "Оптический контакт" и "Миссия пришельцев". Песни музыканта исполняли Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, передает "".