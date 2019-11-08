В Боливии протестующие в ходе антиправительственных демонстраций напали на мэра небольшого города Винто. Женщину облили красной краской, отрезали ей волосы и заставили подписать заявление об увольнении.

В Боливии протестующие в ходе антиправительственных демонстраций напали на мэра небольшого города Винто. Женщину облили красной краской, а затем отрезали ей волосы. Помимо этого, митингующие подожгли городскую ратушу.Нападение произошло после того как среди демонстрантов прошел слух о якобы гибели трех манифестантов во время конфликта с проправительственными активистами. Толпа ворвалась в ратушу и с криками "Убийца!" напала на женщину. Ее заставили подписать заявление об увольнении, а затем демонстранты разграбили и подожгли здание. Мэра доставили в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает "Россия 24".