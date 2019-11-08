Единая Россия запустила сервис Нацпроекты глазами людей. Пока он работает в восьми пилотных регионах – Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской и Тюменской областях, а также в Чеченской Республике.

"Единая Россия" запустила сервис "". Пока он работает в восьми пилотных регионах – Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской и Тюменской областях, а также в Чеченской Республике.Новый сервис "Единой России" поможет гражданам отслеживать ход реализации национальных проектов и оставлять по ним свои обращения. Партийцы, в свою очередь, будут добиваться решения абсолютно каждой проблемы по объектам, а на основании собранных с помощью портала проблемных тем и вопросов будут регулярно составлять доклад для премьер-министра Дмитрия Медведева, по поручению которого тот и был разработан.О работе сервиса "" рассказал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак во время посещения одного из таких объектов – детского сада в Октябрьском районе Новосибирска. "На партийной конференции в июле мы заявили, что будем помогать правительству России в реализации нацпроектов: следить за ходом работ, встречаться с жителями на объектах и способствовать решению каждой без исключения проблемы", – напомнил он."У нас нет задачи просто отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу, важно выстроить конструктивное взаимодействие", – добавил Турчак. По его словам, партийный сервис "Нацпроекты глазами людей" станет эффективным способом для того, чтобы наладить подобную коммуникацию."Сегодня мы запускаем сервис в восьми пилотных регионах, а по всей стране в него загружено уже более 20 тысяч объектов", – заметил секретарь генсовета "Единой России". Он обратил внимание на то, что у людей не всегда получается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также нужные контакты если они хотят сообщить о проблемах по нему.В целом лишь 7% населения осведомлены о национальных проектах. При том, что в одной только Новосибирской области насчитывается свыше 380 объектов, реализуемых в рамках данной работы. "Это поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многие другие", – рассказал Турчак.Исправить ситуацию с информированием людей должен новый партийный сервис. Данные об объектах, строящихся в рамках реализации национальных проектов, будут представлены на нем в простой и понятной форме. "Люди будут знать о том, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям о том, что, например, работы выполняются не в срок, или не соответствуют требованиям качества", – пообещал секретарь генсовета "Единой России".А закачество работы с обращениями граждан будут нести персональную ответственность закрепленные за объектами секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от "Единой России. "Вся информация о работе в рамках данного сервиса, о количестве и характере обращений, а также о проблемных объектах будет докладываться председателю "Единой России", председателю правительства Дмитрию Медведеву", – заключил Турчак.