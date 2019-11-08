В Ижевске обнаружили очередную наливайку. Помещение, в котором продавали алкогольную продукцию, не имело признаков предприятия общественного питания
По данным , суд направил исковое ..
В Ижевске обнаружили очередную "наливайку". Помещение, в котором продавали алкогольную продукцию, не имело признаков предприятия общественного питания
По данным , суд направил исковое заявление о запрете реализации алкоголя в ночное время. В связи с добровольным удовлетворением требований прокурора производство по делу прекращено.