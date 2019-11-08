Сегодня в ковровской государственной технологической академии состоится региональный слет студенческих отрядов.

Сегодня в ковровской государственной технологической академии состоится региональный слет студенческих отрядов.Около ста студентов из Коврова, Мурома и Владимира."Бойцы" отрядов - вожатые, воспитатели, педагоги дополнительного образования, волонтеры. За спиной каждого отряда успешно проведенные встречи в летних лагерях, участия в региональных и международных конкурсах вожатых. Кстати, ковровская академия стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов.