Камаз буквально раздавил Жигули

Утром 8 ноября в Коврове водитель «Камаза» на скорости врезался в «Семёрку». В результате аварии погибли двое человек, сообщают в ГИБДД по Владимирской области.По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель ВАЗ-2107 не уступил путь «Камазу», ехавшему по главной дороге. От удара легковушку смяло, а «Камаз» врезался в телеграфный столб. Водитель и пассажир «Жигули» скончались на месте до приезда скорой помощи.Полиция в ближайшее время установит причины и виновников ДТП.