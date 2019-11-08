Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, озвученные им во время интервью изданию The Economist. Тот в хорошем смысле этого слова удивил специалистов вдумчивым анализом возможных сценариев развития России, а затем шокировал народ диагнозом смерть мозга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, озвученные им во время интервью изданию The Economist. Тот в хорошем смысле этого слова удивил специалистов вдумчивым анализом возможных сценариев развития России, а затем шокировал народ диагнозом "смерть мозга".Смертельный диагноз, озвученный Эммануэлем Макроном, не касался ни его самого, ни его соратников или оппонентов, а относился к Североатлантическому альянсу. Учитывая военную мощь НАТО, смерть мозга такой структуры совершенно справедливо может вызывать определенные опасения.Впрочем, российские власти спешить с выводами не стали. Как отметил Дмитрий Песков, Кремль не может констатировать, жив или мертв этот военный блок, а также определить, какие именно "части тела" альянса находятся в коматозном состоянии. "Мы не патологоанатомы", – цитирует "" пресс-секретаря президента России.Более подробно он прокомментировал слова Эммануэля Макрона, относящиеся к трем возможным сценариям развития России. "Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту", – цитирует Дмитрия Пескова.Он отметил, что российский лидер высоко ценит дискуссии со своим французским коллегой по вопросу двусторонних отношений и региональных проблем. "Но, конечно, сценарий нашего развития – это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития", – подчеркнул официальный представитель Кремля.Материал дополняется.