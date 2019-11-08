На территории природного заповедника в Крылатском вблизи Живописного моста находится парк Сказка, где на протяжении двух дней – 30 ноября и 1 декабря 2019 года – с 12:00 и до 18:00 будут праздновать открытие Альпака Парка. Посетителей ожидает концерт, игровой квест и другие развлечения.

На территории природного заповедника в Крылатском вблизи Живописного моста находится парк Сказка, где на протяжении двух дней – 30 ноября и 1 декабря 2019 года – с 12:00 и до 18:00 будут праздновать открытие "Альпака Парка".Посетителей ожидает концерт, игровой квест и другие развлечения.Благодаря открытию "Альпака Парка" в России впервые окажутся Сури. Сразу шесть животных этого вида будут доставлены в парк из Германии.Это самый редкий вид альпака на Земле. Их численность составляет всего 5% от общего числа животных. Сури покрыты гипоаллергенной шерстью, стоимость которой в шесть раз выше, чем у шерсти Уакайи, привычного нам вида альпака. Они, к слову, также будут находится на территории парка в количестве четырех штук.Программа праздника предусматривает игровойквест "Альпака – что мы о них знаем", во время которого желающие смогут совершить увлекательную прогулку по территории парка в поисках познавательных карточек и предметов. А каждые два часа в "Альпака Парке" будут проходить мини-экскурсии. Кроме того, в 14:00 на главной сцене парка начнется концертная и интерактивная программа.19 Июн 2019 в 1:47 PDTДополнительно на территории "Альпака Парка" установлен кинотеатр, показывающий авторские познавательные фильмы про жизнь и среду обитания альпака. Количество посетителей самого парка и праздника не ограничено, а предварительная запись не требуется. Поскольку проект несет социальную ответственность, то для детей до трех лет и инвалидов посещение будет бесплатным.Все находящиеся в парке альпака имеют родословные документы и могут похвастаться участием в международных выставках в Европе. Сами по себе эти животные очень милые и контактные. Они первыми идут на встречу людям и радуются вниманию от каждого гостя.Альпака не кусаются, их шерсть не вызывает аллергию, и они прекрасно ладят как со взрослыми, так и детьми. В "Альпака Парке" их можно не только гладить, но и кормить. Корм выдается работниками самого парка.Локация "Альпака Парк" является круглогодичной. Подробнее ознакомится с программой, парком и этими животными можно на и .