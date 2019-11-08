В Нижнем Новгороде группа таксистов избила до смерти пассажира. Одного из нападавших задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ЧП случилось в ..

В Нижнем Новгороде группа таксистов избила до смерти пассажира. Одного из нападавших задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.По предварительным данным, ЧП случилось в минувший четверг, 7 ноября, на одной из улиц в Советском районе города. Таксист привез клиента к месту назначения, однако тот отказался платить.Чтобы решить конфликт, водитель позвал на помощь двух коллег. В результате трое мужчин набросились на пассажира с кулаками. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает .