В ООН большинством голосов приняли российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержало 121 государство, против выступило только два - США и Украина.

В ООН большинством голосов приняли российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержало 121 государство, против выступило только два — США и Украина.В резолюции рекомендуют странам принимать меры, в том числе и законодательные, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание военных преступлений, сообщает "Россия 24".Между тем, российские дипломаты рассказали журналистам, что одна из делегаций выражала мнение, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистами. Тем не менее результаты голосования говорят об обратном. Ранее представители США попытались внести поправки в проект российской резолюции.