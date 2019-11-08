В Париже за покупку наркотиков задержали британского музыканта Пита Доэрти. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 2 грамма кокаина. В момент задержания Доэрти находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В Париже за покупку наркотиков задержали британского музыканта Пита Доэрти. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него 2 грамма кокаина.Об этом сообщает издание Le Point. В момент задержания Доэрти находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Музыкант отказывался подчиняться сотрудникам полиции, кричал, но при этом не проявлял агрессии. Кроме Доэрти задержали и дилера, который продал ему наркотики. Очевидцы, узнавшие известного музыканта, сняли инцидент на видео.Питу Доэрти 40 лет. Он известен как участник различных инди и панк-коллективов. Широкую популярность он получил как гитарист и вокалист рок-группы The Libertines. К слову, британский музыкант неоднократно был замечен в центре алкогольных и наркотических скандалов.