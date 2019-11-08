Житель Московской области стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, сообщает . Как удалось установить ..

Житель Московской области стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у мужчины крупную сумму денег. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, сообщает .Как удалось установить следователям, местный житель пришел в пункт обмена валюты, но забыл дома паспорт. Тогда он решил попросить о помощи прохожего, у которого был при себе документ. Когда мужчина получил пакет с деньгами, то обнаружил в нем неплатежные купюры.