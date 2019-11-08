Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании инновационного научно-технологического центра Сириус. Его цель - раннее выявление, развитие и поддержка одаренных детей, которые проявили способности в области спорта, искусства, естественнонаучных дисциплин, технического творчества.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о создании инновационного научно-технологического центра "Сириус". Соответствующее постановление, датированное от 8 ноября 2019 года, опубликовано на сайте правительства.Образовательный центр "Сириус" был открыт в начале сентября 2015 года в Сочи. Он появился на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Глава государства стал председателем попечительского совета фонда "Талант и успех".Цель работы образовательного центра — раннее выявление, развитие и поддержка одаренных детей, которые проявили способности в области спорта, искусства, естественнонаучных дисциплин, технического творчества.На территории "Сириуса" планируется осуществлять направления научно-технологической деятельности, в числе которых цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения, а также искусственного интеллекта. Кроме того, внимание будет уделено различным научным областям, в числе которых биомедицина, генетика, вычислительная биология и многое другое.Как отмечается в постановлении, создание инновационного научно-технологического центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, а также расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в научных и научно-технических проектах.