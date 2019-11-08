В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в столичном гарнизоне полиции прошел цикл мероприятий, посвященных этой дате...

В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в столичном гарнизоне полиции прошел цикл мероприятий, посвященных этой дате.В храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами была совершена панихида по сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.На богослужении присутствовали начальник московского Главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, руководители территориальных подразделений, а также ветераны органов внутренних дел.Молитвенное поминовение погибших сотрудников полиции в храме провел протоиерей Александр Трепыхалин. Отец Александр огласил в поминальном списке их имена.В храме Знамения иконы Божией Матери, в память о милиционерах и полицейских, отдавших жизнь на боевом посту, защищая спокойствие и безопасность граждан, сотрудники полиции зажгли свечи.«8 ноября – день памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Трагическая история московской полиции пишется с 1905 года. Все сотрудники, которые погибли, занесены на Доску памяти Главного управления МВД России по городу Москве, – отметил Олег Баранов. – Сегодня мы чтим память об этих сотрудниках, они выполняли свой долг, оставались верными присяге до последнего».Завершился памятный день на Петровке, 38 традиционной акцией «Свеча памяти», участниками которой стали не только столичные правоохранители, но и члены семей погибших сотрудников.В рамках акции «Свеча памяти» Отец Александр совершил поминальную литию, а затем была объявлена минута молчания.На фасаде главного здания поплыли, сменяя друг друга, имена всех погибших сотрудников. Перед парадным входом в здание на Петровке, 38 участники акции выставили горящие лампады в виде символической надписи: «Мы помним».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве